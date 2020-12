Ondernemers in lockdown: "Klanten passen hun kerstoutfit aan de keukentafel"

In de etalage brandt de kerstversiering nog, maar de kerstsfeer is ver te zoeken bij 'By Nico's Mannenmode' in Bolsward. Sinds afgelopen week maandag zijn de deuren dicht, omdat kledingwinkels niet-essentiële winkels zijn. Een flinke teleurstelling voor ondernemer Nico Galema. "Het is jammer dat we mensen niet kunnen laten zien wat voor moois we in de winkel hebben. We doen enorm ons best om onze goederen te verkopen, maar dan buiten de winkel."