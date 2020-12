Eerste nacht na noodverordening verloopt rustig in Twijzelerheide: "Het is goed gegaan"

Ondanks het feit dat het rustig bleef op het veld is Brouwer niet te spreken over het feit dat er een noodverordening aan te pas moest komen. "Eigenlijk is het waardeloos, dat het zo moet. Maar het ging zaterdagavond volledig mis. Ik ben er zelf bij geweest en ik telde op een bepaald moment wel zestig mensen op het veld. Het vuur werd steeds groter en mensen begonnen met spullen te slepen. Er was veel lawaai, veel drank en het meest zware vuurwerk. Cobra's waren er niets bij. Toen hebben we gezegd: dit kan niet meer. Dit is veel te gevaarlijk."

Brief van de burgemeester

Brouwer nam het besluit om hardhandig in te grijpen. Het veld werd door de ME ontruimd en Brouwer kondigde een noodverordening af. "We snappen wel dat dit voor de jeugd een rottijd is. Maar dit gaat veel te ver. Dit is ook niet wat het dorp wil. We wilden het beheersbaar houden, maar jammer genoeg kon het niet anders. Van zo'n dertig mensen die op het veld stonden, zijn de namen bekend. Daar gaan we ook nog iets mee doen. Die krijgen een brief van mij."

Tot 4 januari

De noodverordening duurt tot en met 4 januari. "We weten dat de branden meestal tot en met de jaarwisseling aan de gang zijn. Daarna zien we of het langer nodig is. Maar het belangrijkste is dat het voor de dorpsbewoners rust geeft. Dat hoop ik echt."