Auto belandt in de sloot bij Feanwâlden

Een automobiliste is in de nacht van zondag op maandag met de schrik vrijgekomen nadat ze met haar auto in de sloot belandde bij Feanwâlden. Het ongeluk gebeurde net na vier uur 's nachts aan It Bûtefjild. De vrouw kon zelfstandig uit de auto klimmen en stond al te wachten toen de brandweer en politie arriveerden.