Van Hecke baalt van verlies: "Een van de matigste wedstrijden dit seizoen"

Ook trainer Johnny Jansen was slecht te spreken over de wedstrijd. "Van de week hebben we op de training echt goede dingen gedaan, een plan gemaakt zoals je de eerste tien minuten wil starten. Daar heb ik veel te weinig van gezien, het was veel te slordig."

Handsbal

Dat na afloop bleek dat Burgzorg bij de 0-1 de bal met zijn hand meenam, zegt Jansen niet veel. "Dat is hartstikke teleurstellend dat dat niet is gezien, maar daar koop ik helemaal niks voor. Ik baal van de momenten waarin we niet goed waren, we hebben gewoon te weinig gecreëerd."

Toch was het niet alleen maar slecht nieuws, vindt de trainer. "Je hebt wel momenten gehad dat we dichtbij kwamen of weer in de wedstrijd kwamen. Het is ook niet zo dat Heracles ons van de mat voetbalde, maar het was niet goed genoeg."