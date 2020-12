VIDEO: Carla de Bruine speelt 'anderhalve meter-sessie' in 100-jarig Woudagemaal

Het lied 'Hoe't it fielt' kwam in 2019 op nummer 27 binnen in de Fryske top 100. Carla is dit jaar betrokken bij de film over Grutte Pier van Steven de Jong en zong daarvoor het lied 'Skriem om my'. Het is een cover die ze helemaal naar eigen hand heeft gezet. "Ik kan zo lekker mijn gevoel in beide nummers kwijt", zegt ze tegen Willem de Vries. Met pianist Ruben brengt ze beide nummers in een speciale 1,5 meter uitvoering.

Afgelopen weken deden Iris Kroes en Piter Wilkens hun 1,5 meter sessies vanuit het honderd jaar oude Woudagemaal uit Lemmer. Speciaal voor de Fryske Top 100 van Omrop Fryslân speelden zij, en volgende zondag nog een Friese artiest, hun hit en top.

Misschien inspireert het jou om je stem voor de lijst aan hun te geven op www.frysketop100.nl. Geniet in ieder geval van de magische sfeer waarin de sessies op zijn genomen!