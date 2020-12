Burgemeester Brouwer sluit veld in Twijzelerheide met noodverordening

"We zijn gister (zaterdag, red.) geconfronteerd met een ernstige vorm van overlast op het veld aan de Elzen in Twijzelerheide. Dit gaat om aantasting van de openbare orden, waaronder geluidsoverlast, groepsvorming, zwaar vuurwerk, veel rommel, en alcoholgebruik. De groep verpest het voor andere inwoners, die zich wel aan de regels houden", zegt de burgemeester.

De overlast in het dorp vindt al langer plaats. Afgelopen weken is er veel overleg geweest met de politie, de BOA van de gemeente en betrokkenen in het dorp om de situatie in de hand te houden. Er is onder andere afgesproken om niet bij elk incident in actie te komen, maar zaterdag ging het dus wel weer mis.

De noodverordening is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie en is al ingegaan. Het gebied is elke dag tussen 's middags half vijf en 's ochtends half negen verboden terrein. Dit wordt met borden aangegeven.