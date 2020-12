Sander Arends Nederlands kampioen zonder in actie te komen

Opvallend was dat ook de damesdubbelfinale niet doorging door een finale. Of, zoals de algemeen directeur van tennisbond KNLTB bij de prijsuitreiking zei: "Deze finaledag past misschien wel heel goed in het coronajaar 2020."

Tennissen in lockdown

Voor Leeuwarder Arends was het een apart kampioenschap. "Ik ben blij dat we, ondanks de lockdown, toch dit toernooi konden spelen. Maar de bubbel was heel klein, er mochten geen coaches of familie mee. Als spelers moesten we ons een uur voor de wedstrijd melden, en na afloop moesten we meteen weer weg. Heel apart."

Arends en Middelkoop wonnen in de kwartfinale van het NK van Igor Sijsling en Glenn Smits (6-4 6-2). In de halve finale waren ze met 6-4 6-3 te sterk voor Jesper de Jong en Tim van Rijthoven. Het is voor Arends de vierde Nederlandse titel in het dubbelspel. De Leeuwarder werd eerder kampioen in 2018 (met Middelkoop) en 2019 (met David Pel). Afgelopen zomer waren Arends en Pel ook de besten in de buitenlucht.

Focus op 2021

Voor de Nederlands kampioen gaat nu de focus op 2021. Een seizoen waar hij aan moet beginnen met een nieuwe trainer en een nieuwe dubbelmaat. Twee weken geleden hakte Arends de knoop door om afscheid te nemen van Gerard van Hellemondt en maat David Pel. "Dit toernooi was eigenlijk de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarvoor zit ik nu tussen wal en schip. Met een betere speler kan ik de hogere toernooien inkomen, en anders moet ik het jaar beginnen op het tweede niveau, in de challengers. Maar het doel is de stap richting top-50 te maken, en dan moet je soms keuzes maken."

Een voorbeeld van een speler die hoger op de wereldranglijst staat is Matwé Middelkoop. Het plan is om volgend jaar een paar toernooien samen te spelen, maar dat lijkt eenvoudiger dan het is. "We kunnen het goed vinden met elkaar, zowel op als naast de baan. We hebben in het verleden twee keer Wimbledon gespeeld, we hebben ook wel eens samen een ATP-finale gehaald. Alleen hij staat zo'n 40 plekken hoger op de wereldranglijst, dus je kan niet elk toernooi samen spelen. Dus die belangen lopen een beetje uit elkaar, maar we gaan zeker kijken wat we samen kunnen gaan doen."