Vrouwen van SC Heerenveen sluiten 2020 af met nederlaag tegen PSV

De thuisploeg kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Kayleigh van Dooren kwam na een voorzet vanaf de rechterkant alleen voor de keeper en scoorde.

In de 67e minuut bracht Joëlle Smits met haar doelpunt de marge op twee. Vijf minuten voor het eind van de wedstrijd had Tiny Hoekstra nog wel een kans op de 2-1, maar haar schot kwam in de handen van de keeper terecht. De Friezinnen sluiten 2020 daardoor af met een nederlaag.

Vijfde plaats

Door het verlies staat Heerenveen nu met tien punten uit negen wedstrijden op de vijfde plaats in de competitie. De Friese vrouwen moeten bij de eerste vier eindigen om kans te houden op het landskampioenschap. Op dit moment staat ADO Den Haag met veertien punten uit negen wedstrijden op die plaats.

Pas op 12 februari staat de volgende competitiewedstrijd voor Heerenveen op het programma. Op Sportpark Nieuwehorne is ADO Den Haag dan de tegenstander.