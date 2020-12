Matig Heerenveen in eigen huis onderuit tegen Heracles Almelo

Met Rami Hajal in de ploeg, die zijn basisdebuut maakte, probeerde Heerenveen na vier keer een gelijkspel weer eens drie punten wilde pakken. De Feansters stonden na zo'n vijf minuten echter al achter, toen Delano Burgzorg na slecht verdedigen de bal van dichtbij achter Erwin Mulder kon werken.

Heerenveen kwam daarna langzaamaan beter in de wedstrijd. De eerste grote kans was voor Henk Veerman, die na een goede pass van Joey Veerman hard kon uithalen en de paal raakte. De rebound van Hajal strandde in de Almelose verdediging. Het spel van de ploeg van Johnny Jansen was daarna niet genoeg om een gelijkmaker af te dwingen.

Heracles snel op 0-2

Waar Heerenveen vaak beter speelt in de tweede helft, was het ditmaal Heracles dat goed begon. De bezoekers kregen na drie minuten een hoekschop, die door Mats Knoester in het doel werd gewerkt: 0-2.

Hoewel het veldspel nergens op leek, kwamen de Feanster na een uur ineens terug in de wedstrijd. Een balletje terug van Kongolo belandde bij Joey Veerman. De middenvelder schoot van buiten het zestienmetergebied hard in de verre hoek en zo voor de 1-2 tekende.

Heerenveen wordt wakker

Door de aansluitingstreffer leek Heerenveen zomaar weer wakker. De passing werd beter en het kon steeds meer gevaar voor het doel van Janis Blaswich stichten. Zo verspeelde invaller Oliver Batista Meier een grote kans en kwam Joey Veerman met een afstandsschot dichtbij zijn tweede.

Heracles werd in de counter echter ook nog een paar keer gevaarlijk. Toen Adrian Szoke alleen op het doel afging, kwam Mulder uit, maar de doelman mistte de bal. Pawel Bochniewicz kon met een overtreding een doelpunt voorkomen, maar de Pool kreeg wel rood.

Achtste

In de slotminuten probeerde Heerenveen nog gelijk te komen, maar tot een kans kwam de ploeg van Johnny Jansen niet meer. Heerenveen blijft door het verlies op de achtste plek in de eredivisie staan met 20 punten. Woensdag sluit de ploeg het jaar af met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.