Henk de Jong opgetogen over sterk jaar Cambuur: "Ik had dit nooit verwacht!"

Tegen Excelsior ging het zo als vaker de laatste weken moeizaam, maar de overwinning kwam ook niet echt in gevaar, vindt De Jong. "Ze speelden op het eind opportunistisch, maar toen hadden wij het al af moeten maken."

"Een geweldig jaar! We hebben 43 punten, dat is onvoorstelbaar goed. Ik weet dat het de laatste vier wedstrijden minder is, maar we winnen alles", zegt De Jong. Na het mislopen van promotie had de trainer dat niet verwacht. "Het wordt allemaal maar verwacht dat het zomaar gebeurt, maar we hebben een dikke tik gehad. En dan speel je een halfjaar niet."

Na de winter

Afgelopen seizoen begon Cambuur na de winter met een verlies, maar De Jong is er niet bang voor dat dat nu weer zal geboren. "Ik zal je een ding vertellen, wij zullen straks weer eens één verliezen. Maar ik hoop niet een van de eerste zes, dan moeten de anderen in de laatste wedstrijden vijf keer vaker winnen dan wij, daar gaan we voor."