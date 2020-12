Senator Gerbrandy: "In Fryslân alleen nog voor de klas als je de bevoegdheid Fries hebt"

Gerbrandy deed zijn uitspraken bij Omrop Fryslân in It Nijsfoarum. Hij is blij met de steun die het Fries krijgt vanuit Brussel en Den Haag, maar denkt dat het toch echt van de Friese ouders zelf moet komen. "Want daar begint het!" Ik zie dat het bij de wat oudere kinderen best aardig gaat, maar over de taalontwikkeling bij de jongste kinderen, ben ik somber."

Gerbrandy denkt aan een overgangsregeling om naar de verplichte bevoegdheid toe te groeien, maar "uitgangspunt moet zijn dat je hier niet voor de klas kan komen als je die bevoegdheid niet hebt. Om het wat aantrekkelijker te maken, zou er misschien een extra materiële vergoeding tegenover kunnen staan. Maar zo'n verplichting is een basis-element om het Fries toekomst te geven!"

Conrad Berghoef, docent van Friese Poort in Drachten en een van de andere forumleden, noemde de uitspraken van Gerbrandy 'pittig', maar ziet ook dat het vak Fries nu vaak "op zolder geparkeerd wordt. En dat moet niet."