Cambuur sluit 2020 af met moeizame winst op Excelsior

In het begin van de laatste wedstrijd van het jaar moest Cambuur vooral verdedigen. Met snelle tegenaanvaller probeerden de Leeuwarders voor gevaar te zorgen, en na dik tien minuten lukte dat via Issa Kallon. De rappe buitenspeler ging de diepte in en gaf de bal af op Giovanni Korte. Zijn voorzet op Robert Mühren werd door de spits knap in de verre hoek gekopt: 0-1.

Beide ploegen speelden aanvallend, maar dat zorgde in de eerste helft niet meer voor problemen bij doelmannen Sonny Stevens en Alessandro Damen.

In de aanval

Na de rust probeerde Cambuur snel de 0-2 op het scorebord te krijgen. In de 53e minuut kwam Mees Hoedemakers er al dichtbij toen de middenvelder de bal bij de middenstip oppikte, het veld overstak en schoot. Zijn schot raakte echter de paal.

Ook Mühren probeerde het twee keer, maar beide keren kon een Excelsior-verdediger de spits net van scoren afhouden. Meer dan een kans van Reuven Niemeijer, die de paal raakte, en een schot en kopbal van Elias Ómarsson tegen Stevens aan kon Excelsior er niet tegenover zetten.

Hoewel Cambuur dus de beste kansen had, lukte het de Leeuwarders niet meer om een tweede doelpunt te maken. Ook Excelsior, dat in de laatste minuten Sonny Stevens nog wel een paar keer aan het werk kon zetten, kwam niet meer tot scoren.

Winterkampioen

Door de winst is Sportclub Cambuur nu kerstkampioen van de eerste divisie. Dat zat er al aan te komen omdat de ploeg van Henk de Jong een veel beter doelsaldo heeft dan nummer twee Almere City. Die ploeg speelt voor de winterstop nog wel tegen Jong PSV en kan voor de winter nog op drie punten komen.