Wieke Fekkes van 'Team Wybe' krijgt 'útpakpakket' van Omrop Fryslân

Zes jaar geleden, vlak voor kerst, overleed Wybe. Tijdens zijn ziekte zorgde Wieke met hulp van haar ouders voor Wybe. De ouders van Wieke kwamen bij haar wonen. Het was een zware tijd en toen kwam drie maanden na het overlijden van Wybe slecht nieuws voor Wieke. Ze had borstkanker. In die omstandigheden moest ze overeind blijven voor haar twee zoontjes. Gelukkig genas ze van de kanker. Ze nam zichzelf voor om het leven op te pakken.

"Ik heb, hoop ik, nog wel een heel leven voor mij, Wybe had de kans niet kregen. En daarom wilde ik die kans pakken voor mij en mijn kinderen." Dat was niet altijd makkelijk maar de nuchtere instelling van Wieke hielp haar wel. "Het is vreselijk wat ons overkwam, maar ik bedacht, heb ik hier invloed op? Nee, maar wel op de manier hoe ik ermee omging. Dat is een keuze en die heb ik gemaakt."

Team Wybe

Nu, zes jaar later, heeft Wieke met de kinderen het leven weer aardig op de rit en ze is ook de initiatiefnemer van Team Wybe. Deze groep wil geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Ze zijn aangesloten bij de Maarten van der Weijden Foundation. Ze fietsten de elfstedentocht al met een bierfiets, maar ook de Alpe d'Huez beklommen ze. Dit jaar zouden ze op een waterfiets langs de elf steden, maar door corona ging dat niet door. Wieke en het team hopen het in 2021 wel te doen. En als ze beginnen, dan halen ze het ook is de instelling, want Wieke is een doorzetter.