Jupiter en Saturnus op kortste dag dicht bij elkaar; zo ook te zien in Eise Eisinga Planetarium

Al sinds vorig jaar zijn beide planeten zichtbaar in het westen en bewegen sinds die tijd meer naar elkaar toe. De samenstand is op de kortste dag van het jaar tussen 17.00 en 18.00 uur het beste te zien.

Die kortste afstand is sinds 1226 niet meer voorgekomen. De volgende keer is in 2080. De volgende keer is in 2080. Jupiter draait in zo'n 12 jaar om de zon, Saturnus doet er bijna 30 jaar over. In werkelijkheid staan beide planeten honderden miljoenen kilometers van elkaar af.

In het Eise Eisinga Planetarium is het model te zien, dat Eise Eisinga tussen 1774 en 1781 in zijn woonkamer bouwde. Daarin bewegen alle hemellichamen volgens werkelijkheid. Elke dag geeft zijn model de actuele situatie weer en zo is ook de nauwe samenstand van Jupiter en Saturnus aan het plafond te zien.