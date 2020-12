Pop-up ophaalpunt voor delicatessen in Grou

Met wat hij zelf klaarmaakt, kan hij de kroeg niet kan vullen. Daarom heeft hij ook andere ondernemers in het watersportdorp benaderd. "Je kunt het natuurlijk zelf inkopen, maar we zitten samen in deze ellende. Dus ik heb contact gezocht met andere winkeliers die wel en niet open zijn. Dan doen we dit samen en dat is toch wel het mooiste dat er is."

Marcel Oost 'zeilt' met de tijdelijke winkel net langs de rand van de wet. Hij heeft contact gehad met de gemeente Leeuwarden en die vond het goed als er maaltijdpakketten worden verkocht en afgehaald. "Daarom is alles hier te combineren. Zo krijg je heerlijke maaltijden."

Het tijdelijke ophaalpunt is nog open tot en met 24 december.