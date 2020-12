Burgemeester Van der Zwan over demonstratie: "Hier kan ik met mijn verstand niet bij"

Er was geen toestemming gevraagd voor de bijeenkomst, maar de politie liet het eerst toe. Burgemeester Van der Zwan is zelf ook wezen kijken. "Coronaproof demonsteren mag in overleg, maar dit was niet aangekondigd. Dit was geen demonstratie, meer een illegaal evenement, met een biertje erbij en vuurwerk. Mensen hielden zeker geen anderhalve meter afstand. Dit kan echt niet."

De demonstratie was niet aangekondigd, wel had de gemeenten wat pamfletten gezien. Er was ook geen organisatie die ze konden aanspreken. "We hebben meteen gezegd tegen de mensen dat ze zich moesten verwijderen omdat ze geen afstand hielden." Die ruimte werd de mensen gegeven. "Binnen een dik uur was het afgelopen."