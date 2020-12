PODCAST Boekekast #7: 'Hoe't ik it fjildfirus skipe', een verhaal van Lida Dykstra

Lida Dykstra

Lida Dykstra (1961) heeft vele, vooral, kinderboeken geschreven in het Fries en in het Nederlands. Als Berneboeke-ambassadeur gaat ze vaak op schoolbezoek. Voor de podcast schreef ze een verhaal voor volwassenen, maar de hoofdpersoon is wel een kind. "Een meisje van een jaar of vier. Haar vader is een 'aaisiker' en ze gaat met hem het veld in. In elk van mijn verhalen zitten autobiografische elementen, ik heb van mijn vader ook een springstok gekregen." Ze beschrijft de tijd uit haar jeugd. "Als je ouder wordt, realiseer je je wat echt belangrijk is in het leven. Niet de dingen die je krijgt, maar de tijd die je met je ouders doorbrengt, dat zijn de herinneringen. Daar zit de waarde in."

Dykstra werkt elke dag van 8.30 tot 15.00 uur, als ze tenminste niet op schoolbezoek is. "Het schrijven wordt nooit een routine, ik kijk altijd hoe het beter kan." Ze heeft net de tekst klaar van het vierde deel in de serie Gouden Boekjes over Sipke. "Dit deel gaat over Sipke op het kaatsveld."