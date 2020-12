Heerenveen naar Emmen voor bekertoernooi; vrouwen loten thuiswedstrijd tegen Ajax

Er is ook geloot voor de kwartfinale van het vrouwentoernooi. De vrouwen van Heerenveen spelen thuis tegen Ajax. Die wedstrijd is op 5, 6 of 7 februari.

Voor speelster Kirsten van de Westeringh is het een bijzondere wedstrijd. Ze speelt nog niet zo lang bij Heerenveen, en komt bij Ajax vandaan. "Dit wordt een mooie wedstrijd", zei ze bij FOX. "Ik had liever in de finale tegen mijn oude club gespeeld, maar dit is altijd mooi."