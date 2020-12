Zwaar vuurwerk knalt bij coronademonstratie in Heerenveen

Het ging om een groep van ongeveer 80 mensen. Die hielden zich niet aan de coronaregels. Op een poster zei de organisatie van de demonstratie vantevoren op te komen voor 'de vrijheid'. "KOM IN VERZET" stond er in hoofdletters boven.

Aan het begjin van de demonstratie was de sfeer rustig, maar gaandeweg de avond werd het grimmig. Volgens een woordvoerder van de gemeente was er geen toestemming voor de demonstratie. De demonstranten hadden vantevoren geen melding gemaakt bij de gemeente.

De demonstratie werd gehouden op de dag dat de rijksoverheid het risiconiveau in Fryslân opschaalt naar 'zeer ernstig', vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen. Dat is het hoogste risiconiveau. Het geldt nu in het hele land.

Rond kwart over acht riep de organisatie van de demonstratie mensen op om naar huis te gaan, en over een week weer terug te komen. Niet iedereen gaf daar meteen gehoof aan. Toen er een half uur later meer politie kwam, gingen de demonstranten naar huis.