Minister: Vogelgriep speelt vooral in Fryslân

In het gebied rond de bedrijven in St.-Annaparochie en Buitenpost gelden nog steeds strenge maatregelen. Dat betekent dat er in een cirkel van 10 kilometer rond de bedrijven een streng vervoersverbod geldt. Rond het bedrijf in Witmarsum is het gevaar kleiner, meldt de minister, maar daar wordt het vervoersverbod van 10 kilometer in ieder geval nog een week in stand gehouden.

De minister meldt ook dat dode wilde vogels actief worden opgeruimd, vooral in gebieden rond pluimveebedrijven. Dierenambulances en opvangcentra hebben daarvoor extra mogelijkheden gekregen. Het blijft van belang om dode vogels niet aan te raken, zegt Schouten, maar dat is lastig. Het ministerie heeft daarom een online platform opgericht waar ervaringen op gedeeld kunnen worden. Minister Schouten hamert erop wilde watervogels niet te verstoren.