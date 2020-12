Hoogste risiconiveau 'zeer ernstig' geldt nu in Fryslân

De opschaling naar 'zeer ernstig' heeft te maken met de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Omdat er sinds vorige week in het hele land al een strenge lockdown geldt, heeft de opschaling geen consequenties voor te nemen maatregelen.

Aantal nieuwe besmettingen nadert recordhoogte

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 288 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen op één dag is maar één keer hoger geweest. Het aantal nieuwe besmettingen ligt al vier dagen boven de 200. Vrijdag werden er 211 nieuwe besmettingen gemeld.

De druk op de zorg is zo hoog, dat het Antonius Ziekenhuis in Sneek 70 procent van de geplande operaties uitstelt. Verder afschalen kan niet, zegt bestuursvoorzitter Marcel Kuin. Andere ziekenhuizen schalen de zorg ook af. Ze noemen de situatie 'zorgelijk'.

Minister De Jonge bepaalt

Het risiconiveau in een gebied wordt bepaald door minister Hugo de Jonge. In principe gaat een regio van 'ernstig' naar 'zeer ernstig' als er in één week meer dan 250 positieve testuitslagen zijn op 100.000 inwoners. Er wordt ook gekeken naar ander informatie, zoals de snelheid waarmee het aantal nieuwe besmettingen toeneemt, de effectiviteit van het bron- en contactonderzoek, en hoe goed de maatregelen worden nageleefd.

'Zeer ernstig' is het hoogste risiconiveau (4). De andere niveau's zijn 'ernstig' (3), 'zorgelijk' (2) en 'waakzaam' (1).