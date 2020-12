VIDEO: 11 Andere Oorden bij de terp van Hegebeintum

De terp van Hegebeintum is de hoogste terp van heel Nederland. Omstreeks 1900 kwamen bijzondere bodemvondsten tevoorschijn toen de terp deels werd afgegraven. De lagen van de afgravingen zijn nog altijd te zien. De terp van Hegebeintum is de vijfde plek die door de kunstenaars van het LUNA Collective in het licht wordt gezet. Het is onderdeel van 11 Andere Oorden.