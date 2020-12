Vijf jaar na hun laatste optreden zingen Krijn en Jacob weer als Die Twa

Op Tweede Kerstdag treden ze voor het eerst weer samen op, op de finale-stemdag voor de Fryske top 100.

Het besluit weer samen op te treden werd kortgeleden spontaan genomen. "We haalden wat anekdotes op en alsof het nooit anders was geweest, stonden we weer samen achter de microfoon", vertelt Krijn. "Er was geen enkel moment van onwennigheid. Onze stemmen vielen automatisch weer samen. Het gevoel, die klik, die sound, het was er meteen weer. Als de dag van toen, hoe cliché ook, maar zo was het wel."

In de tussenliggende vijf jaren bleven Jacob en Krijn beide actief in de muziekwereld, naast hun vaste werk.In 2015 stond de hit 'Fûgels' van Die Twa op nummer 1 in de Fryske top 100. Daarnaast scoorde het duo hits als 'Asto Mar By My Bist' en 'Famke Fan Myn Dreamen'.