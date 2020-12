Aantal coronabesmettingen in Fryslân nadert recordhoogte: 288 nieuwe gevallen

De meeste besmettingen (62) zijn de afgelopen 24 uur gemeld in Leeuwarden, daarna Súdwest-Fryslân (43) en Waadhoeke (27). Het is de tweede dag op rij dat er in Leeuwarden meer besmettingen gemeld zijn dan in Súdwest-Fryslân. Die gemeente stond wekenlang bovenaan, als het om het totale aantal besmettingen ging.

Er is één sterfgeval gemeld, in de gemeente Noardeast-Fryslân. Drie mensen zijn in de afgelopen 24 uur opgenomen in het ziekenhuis.

Het tal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):