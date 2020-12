HEA! Speelgoed en huisraad sinds 1888

Al vijf generaties lang handelen ze in speelgoed en huishoudelijke artikelen. De familie De Boer uit Leeuwarden is een familiebedrijf sinds 1888. Hoe is het eigenlijk om iedere dag met ouders, broer en zussen in de winkel te staan? Een curiositeit in de winkel is de levensgrote ijsbeer, die momenteel in de etalage staat. Mem Greetje maakte die zelf. Eén van haar dochters trekt het pak voor de grap wel eens aan tijdens de kersttijd en stapt dan door winkelstraat De Schrans.