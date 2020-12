Terschellinger ondernemers houden succesvolle digitale koopavond

Alle mensen koppelen, dat was het doel. En dat is volgens organisator Lennard Jan Geerts goed gelukt. De lokale omroep wilde met de actie de lokale ondernemers een hart onder de riem steken. Ruim 40 hebben producten aangeleverd. Bij de uitzending werden die getoond en konden potentiele kopers contact zoeken met de ondernemer. Er is flink verkocht, 90 procent op het eiland en de rest van de wal.

De reacties waren heel positief. "Het was een gezellige en leuke avond", vertelt Lennard Jan Geerts. "We zijn trots en blij. We zeiden al: dit moeten we vaker doen en misschien waait ons idee wel over naar de rest van Nederland."

Het is dus gelukt om de lokale ondernemers in het zonnetje te zetten. "De producten worden vandaag al bezorgd op het eiland. Het is zeker voor herhaling vatbaar. De ondernemers willen wel weer, zo verkopen ze toch nog producten. Een ondernemer kwam met het idee om bij alle vakantiehuisjes een folder door de bus te doen zodat ook die toeristen weten dat ze dingen lokaal kunnen kopen en het wordt ook bezorgd."