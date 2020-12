Drukte in natuur verwacht: "De natuur is altijd open"

Bij het Nannewiid valt het zaterdag tussen de middag nog wel mee met de drukte, ziet boswachter Henk Jan van der Veen. Hij verwacht dat dat nog wel komt en vooral zondag als het weer mooi blijft. "Druk is een relatief begrip, als je een smal pad hebt en je kunt elkaar niet goed passeren, dan is het al gauw druk."

Loop lokaal

Hij verwacht echter geen toestanden als in de Randstad. "De natuur is altijd open, en er zijn in Friesland veel mogelijkheden. Maar we adviseren om niet tussen 11.00 en 15.00 uur te gaan, dan is het vaak het drukst. En zoek rustige plekken op, die zijn er in Friesland genoeg te vinden." Hij heeft nog een advies: "Wandel lokaal, of pak de fiets."

Volgens hem zijn de hotspots Oranjewoud, Elfbergen in Gaasterland, de pier bij Holwerd en het gebied bij Stania State.