Niet naar de bioscoop? Bekijk thuis arthousefilms via Picl

"We waren helemaal klaar voor de feestdagen en er waren zelfs al een paar voorstellingen uitverkocht", zegt Andries Bergsma van Slieker. "Maar uiteraard begrijpen we dat we een paar weken dicht moeten."

Op de website van Picl kun je uit zo'n 60 films kiezen. "Als je een titel aanklikt, start de betaling en dan heb je 48 uur tijd om de film te bekijken. En het mooie is dat een deel van de inkomsten naar de filmhuizen gaat. Je kunt zelfs kiezen naar welk filmhuis het geld gaat."

De nieuwste films kosten 8,50 euro, de oudere films 5 euro. Volgens Bergsma is de documentaire over Billy Holiday een aanrader. "Die gaat over haar leven. Ik kende haar niet zo goed, wel de naam uiteraard, maar nu heb ik een goed beeld van haar gekregen."