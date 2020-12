Videodagboek IC Tjongerschans: "Je weet soms niet eens goed: wie zien we hier?"

In het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen hebben ze een manier gevonden om de verpleegkundigen en de coronapatiënten een gezicht te geven. Door foto's en posters krijgen IC-verpleegkundigen een beter beeld van de persoon die ze verzorgen. Dat is heel belangrijk, zegt verpleegkundige Marjan: "Het geeft een extra boost om nog beter voor ze te zorgen." Ze vertelt het in de vlog van Elco Spoelstra.