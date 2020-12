Herinrichting duingebied Hagedoornveld op Ameland zo goed als afgerond

Zo zijn er drie kerven in de duinen gemaakt, waardoor het zand vanuit de zee makkelijker het gebied binnenkomt. Ook is er een grote stuifkuil gemaakt en in een deel van het gebied is de bovenste laag verwijderd. In het zand zit veel kalk en die kalrijke grond is belangrijk, legt Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer uit: "Dat is goed voor de variatie van de verschillende plantensoorten. Je hebt hier in de duinen heel veel kalk, maar daar achter is het kalk bijna al helemaal weggespoeld. We willen juist wat meer want dat krijg je bijvoorbeeld meer orchideeën en parnassia."

Een rijkere flora met meer bloemen trekt ook weer insecten aan en die insecten zijn weer voer voor vogels zoals de bedreigde Tapuit.

Stuifkuil

Het blijft niet bij kerven: er zijn ook delen van het gebied waar de bovenlaag van de duinen is weggehaald, waarbij er ook een grote stuifkuil gemaakt is. Meer 'open' duinen zijn ook goed voor de konijnen en waar ze eerder holletjes maakten, kan bijvoorbeeld de tapuit een nestje maken.

Maar er zijn meer soorten die kunnen profiteren van al deze werkzaamheden. Veel watertjes zijn nu ook zichtbaar gemaakt en water krijgt de ruimte. Dat kan goed uitpakken voor bijvoorbeeld padden.