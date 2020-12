Omrop TIP: Ivgi & Greben in Fryslân DOK

Sinds 2003 waren Uri Ivgi en Johan Greben niet meer als danser, maar uitsluitend als choreograaf aan het werk. Ze maakten spraakmakende producties in Europa, Rusland en Azië. Tijdens het Culturele Hoofdstadjaar 2018 brachten ze in Leeuwarden de voorstelling 'We are in trouble' over de vluchtelingenproblematiek.