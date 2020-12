SC Heerenveen heeft persoonlijk akkoord met Noorse doelman Bratveit

De 24-jarige Bratveit heeft één interland gespeeld voor Noorwegen. Hij maakte zijn debuut op 18 november in de wedstrijd tegen Oostenrijk in de Nations League (1-1).

Bratveit wordt de tweede winteraanwinst voor Heerenveen. Eerder deze maand werd bekend dat Siem de Jong vanaf 1 januari tot de selectie van de Friezen behoort. Hij komt over van FC Cincinnati.

Andreas Skovgaard

Andreas Skovgaard mag op zoek naar een andere club. De verdediger die in de winterstop van 2019 naar SC Heerenveen kwam, speelde nog geen enkele keer in de eerste en is momenteel verhuurd aan Örebro SK. In Zweden is de 23-jarige verdediger wel basisspeler. Het contract van Skovgaard loopt nog tot de zomer van 2022, maar Heerenveen wil hem het liefst verkopen om meer ruimte te krijgen in het spelersbudget.