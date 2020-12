Kerstdinertip 2020: een box halen van een restaurant of simpel gourmetten

De meeste restaurants bieden zo'n box aan. Bij restaurant Oan Tafel uit Wergea zijn ze er nu ook druk mee bezig. Chefkok Tom Zwerver maakt filmpjes waarin hij instructies geeft hoe je de gerechten moet klaarmaken. "Het is niet zoals in zo'n maaltijdbox. Dat je dan alles nog klaar moet maken. Nee, het gaat om hoe je de gerechten goed warm maakt en mooi opmaakt." Het is zo goed als 'foolproof' gemaakt, zegt Zwerver. "Er kan weinig misgaan als je de instructies volgt."

Hartewangen

Voor Zwerver en zijn team hebben de kerstdagen een bittere smaak. Het restaurant opende vlak voor de zomer de deuren. Toen het net begon te lopen, moest de zaak alweer dicht. Zwerver: "Juist op het moment dat je naam begint te maken is het weer even afgelopen. Nu zijn we met een beetje mazzel eind januari pas weer open." Momenteel zijn ze in het restaurant druk bezig met de kerstmaalboxen. Zwerver: "We proberen daar dan net weer die gerechten of ingrediënten in te doen die je niet standaard overal ziet. Dit jaar is dat bijvoorbeeld hertenwangen. Erg lekker!"

Gourmetten

Mocht je niet uit zijn box willen koken dan heeft Zwerver ook nog wel een tip: "Wat wij altijd deden met het gezin was gourmetten. Lekkere kleine hapjes, gezellig bij elkaar met een goed glas wijn. Zeker nu je toch thuis moet blijven met weinig gasten is dat een leuke optie." Maar wil je het een keer anders dan anders doen, dan raadt Zwerver toch de box aan: "Dan zet je iets ander op tafel dan je gewend bent en je steunt met zo'n box je lokale restaurant. Dan heb je toch al snel dat ultieme kerstgevoel."