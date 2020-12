CDA en ChristenUnie: houd goed zicht op stikstofhandel

Boeren kunnen stikstofrechten verhandelen: ook aan partijen van buiten de provincie. Daar zit het risico, zegt Statenlid van de ChristenUnie, Wiebo de Vries. "Als ze één keer zijn verkocht aan een partij buiten de provincie, dan zijn we ze hier kwijt. Dus stel dat Schiphol wil uitbreiden, dan kopen ze stikstofrechten in, bijvoorbeeld in Fryslân. Willen wij hier dan bijvoorbeeld een vierbaansweg aanleggen, dan hebben we een probleem."

De beide christelijke partijen willen dan ook dat de provincie ingrijpt wanneer er te veel rechten verkocht worden. De Vries: "Die stikstofrechten zijn vergund. De provincie moet die bij verkoop intrekken. Dat zou je dan kunnen weigeren."

Toch zegt ook De Vries dat het de verantwoordelijkheid is van de boeren zelf: "Dat klopt. Maar het zou wel heel zuur zijn als we veel rechten hier kwijtraken en niets meer kunnen. Het kan niet zo zijn dat Fryslân wordt leeggekocht."