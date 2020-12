Súdwest-Fryslân stelt raadsenquête in na de grote tekorten bij Empatec

Onafhankelijk raadslid Klaas-Jan Semplonius uit Workum wil exact uitzoeken hoe het kon gebeuren dat Empatec zo zwaar in de problemen is geraakt en ook directie en Raad van Commissarissen ondervragen in een raadsenquête. De directie van Empatec laat in een eerste reactie weten dat ze openstaan voor een raadsonderzoek en zeker zullen meewerken.

"Empatec is een heel belangrijk bedrijf voor onze gemeente", zegt Klaas-Jan Semplonius. "Juist daarom moet er zo'n onderzoek komen. Het doel is om hiervan te leren en ook om te zien hoe gemeenteraden meer grip kunnen krijgen op Empatec." Bij Empatec werken zo'n 1100 mensen. Het belang van de medewerkers weegt voor de betrokken gemeenten zwaar.

In de raad van Harlingen is PvdA-raadslid Ron Leen één van de Empatec-specialisten. Leen heeft vooral veel moeite met de gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten, waarvan Empatec de uitvoeringsorganisatie is. "Gemeenschappelijke regelingen zijn voor raadsleden monsterlijke constructies. Je zit als gemeenteraad altijd aan het eind. Als er tekorten zijn mag je lappen, zonder dat je invloed kunt uitoefenen."

Leen was niet betrokken bij het besluit om een raadsenquête in te stellen, maar zal die zeker met veel belangstelling volgen zodra het begint. "Het is een spannend besluit van Súdwest-Fryslân. Ik vind het ook wel logisch dat ze dit doen als grootste gemeente. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten."