Basisdebuut voor Rami Hajal tegen Heracles Almelo

Jan Paul van Hecke: "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we eerst op achterstand komen, om vervolgens weer terug in de wedstrijd te komen. Maar je ziet wel dat als het echt moet, dan staan we er. Deze week is er echt benadrukt dat we vanaf het begin moeten knallen en niet pas in de tweede helft."

Sterk verdedigingsduo

Van Hecke vormt met Pawel Bochniewicz een centrale verdedigingsduo en met doelman Erwin Mulder zijn ze heel bepalend voor de ploeg. "We kunnen allebei wel redelijk voetballen en we zijn fysiek sterk. Dus de spitsen hebben tegen ons geen fijne dag en dat willen we natuurlijk zo houden. Maar we moeten niet te veel praatjes hebben, straks schiet de spits van Heracles er twee in en lacht iedereen ons uit.", zo zegt Van Hecke.

Heracles Almelo

Heracles is de nummer 13 van de eredivisie en volgens Jansen een heel stevige ploeg, met veel individuele kwaliteiten. Jansen: "Ik verwacht dat Heracles ook wel risico's gaat nemen. Eigenlijk verwacht ik een open potje met twee ploegen die beiden voor de winst gaan." Heerenveen zal vooral Heracles middenvelder Rai Vloet in de gaten moeten houden. Vloet scoorde dit seizoen al zeven keer.