Een sobere kersttijd in verzorgingshuizen: "We moeten alles omgooien"

Het optreden van Politiek trekt veel toeschouwers, waaronder Angela Ruivenkamp. Zij is teamleider in het verzorgingshuis. "Normaal hebben we in deze hal een grote viering, waar iedereen samen komt. Je snapt zelf al dat zoiets nu niet kan. Dus we hebben besloten om een pianist in te huren voor de kerstdagen. Die kan op deze vleugel de sfeer erin brengen", zegt Ruivenkamp terwijl ze klapt voor Politiek. "Het eten verzorgen we aan de deur, dan blijft het gevoel bestaan. Dit is dan een kleine oplossing maar ik heb het liefst dat het gewoon is zoals ieder jaar. Dat is voor iedereen beter."