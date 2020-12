Geen 'Driving Home for Christmas' voor Franse Cambuur-spelers

Cambuur speelt zondag de laatste wedstrijd van dit jaar. Het idee was dat Maulun en Sambissa daarna gelijk naar Frankrijk konden gaan en dat ze zich 27 december weer moesten melden in Leeuwarden. De eerstvolgende wedstrijd is namelijk al snel na de jaarwisseling: op 3 januari tegen FC Eindhoven. Maar de coronamaatregelen blokkeren de plannen, vertelt Maulun. "Als we gaan, moeten we na de tijd in quarantaine. Dus het is beter om hier in Leeuwarden te blijven. Natuurlijk was ik juist in deze kerstperiode graag bij mijn familie geweest. Het is verdrietig voor ons, maar we kunnen het niet veranderen."

Sambissa vindt het jammer dat hij terug kan naar Frankrijk, omdat hij zijn familie al een tijd niet meer heeft gezien. "Ik denk in de zomer voor het laatst. Misschien een korte periode daarna, maar wel rond de zomer. Daarna heb ik mijn familie niet meer gezien." Datzelfde geldt voor Maulun. "Het is een lange tijd geleden. Sinds het begin van het seizoen. Mijn familie is hier nog één keer geweest."