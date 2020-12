Groningers in actie tegen Fries volkslied op carillon Martinitoren

In december en januari zal de beiaardier van de Martinitoren in Groningen verzoeknummers spelen, in ruil voor een donatie aan de Voedselbank en de Martinikerk.

Sinds de Friese studenten donderdagmiddag aankondigden dat ze bezig waren met geld op te halen om het Friese volkslied op het carillon van de Martinitoren te laten spelen, is het roerig in Groningen over de actie. Zo kopt het Dagblad van het Noorden "Groningen in opstand tegen Fries volkslied op de Martinitoren", en hebben er al meerdere Groninger raadsleden op de actie gereageerd.