Rode Kruis-vrijwilligers helpen vanwege corona in Talma Hûs Feanwâlden

Het Talma Hûs is op dit moment de enige locatie in Fryslân waar het Rode Kruis bijspringt. Vrijwilligers helpen met allerhande dagelijkse zaken: van tafeldekken, koffie brengen en een spelletje doen, tot voorlezen en krulspelden inzetten bij een bewoner. Voor een deel zijn het vaste vrijwilligers bij het Rode Kruis, die normaal bij bijvoorbeeld evenementen zouden helpen.

"Eindelijk kunnen we wat doen"

Maar in november is er ook een campagne opgezet om vrijwilligers te winnen. Voor de zorg, maar ook voor werkzaamheden die nodig zij bij bijvoorbeeld vaccinatie. Vrijwilliger en coördinator Janet Terpstra vertelt dat er veel enthousiasme was: er kwamen meer dan 70 aanmeldingen binnen. "Vrijwilligers zeiden: eindelijk kunnen we wat doen. Je zit nu thuis in deze coronatijd, maar je wilt zo graag helpen." Volgens Terpstra is het hartverwarmend om te zien met hoeveel liefde de vrijwilligers in Feanwâlden hun werk doen.

Bij Talma Hûs in Feanwâlden was juist behoefte aan hulp. Er is onlangs bij meerdere bewoners en medewerkers het coronavirus geconstateerd. "Daarom moet er worden opgeschaald," zegt Terpstra. Zij is er blij mee dat zoveel vrijwilligers willen meehelpen. "Ze komen niet eens allemaal uit de omgeving van Feanwâlden, er helpen zelfs mensen uit Lemmer en Joure."

Veilig werken

De vrijwilliger zijn zeven dagen per week aan het werk, iedere dag van 9.00 tot 13.00 uur. Er wordt volgens het Rode Kruis zoveel mogelijk met dezelfde vrijwilligers gewerkt. "Dat is voor de bewoners het fijnst, en bovendien beperk je zo de inloop van mensen." Het Rode Kruis zorgt ervoor dat er veilig kan worden gewerkt. "De vrijwilligers werken met mondkapjes, schorten en allerlei andere beschermingsmiddelen."