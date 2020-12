VIDEO: 11 Andere Oorden bij oud-veevoerfabriek CAV in Oldeberkoop

De voormalige veevoerfabriek CAV in Oldeberkoop is sinds de jaren '50 een beeldbepalend gebouw in het dorp. Op de muren van de fabriek zijn zes banen, waarop de kleuren van de regenboog worden geprojecteerd. De CAV is de vijfde locatie die door de kunstenaars van het LUNA Collective in het licht wordt gezet. Het is onderdeel van 11 Andere Oorden.