Veroorzaker auto-ongeluk schopt en beledigt politieagenten in Leeuwarden

Toen de verkeerslichten op groen sprongen, schoot de Leeuwarder met zijn Mercedes tussen twee andere auto's door. Daarbij raakte hij een van de twee. De bestuurster van de aangereden auto is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Later kreeg de politie melding van een beschadigde auto aan de Breitnerstraat. De bestuurder, die onder invloed was, is in zijn woning aangehouden. Naast het schoppen en schelden weigerde hij een blaastest. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen en doet onderzoek.