Toeristen welkom op de Waddeneilanden, maar hotels blijven grotendeels leeg

Ook op andere plaatsen in de provincie is het rustiger dan anders. Zo hebben Friese hotels te maken met veel annuleringen. In Leeuwarden hebben sommige hotels maar een bezetting van 15 procent", vertelt Martin Cnossen van Merk Fryslân. "En de klanten die ze hebben daar verdienen ze veel minder aan, omdat ze geen eten en drinken mogen verkopen."

Ook in de andere steden en grote dorpen is het rustig in de hotels. "En dat komt natuurlijk omdat er voor de gasten in de steden ook niets te doen is. Alles is dicht", zegt Cnossen.

De hotels die wat meer in de vrije natuur zitten, draaien deze kerstvakantie niet iets beter. Maar de drukte is hoe dan ook wat anders verdeeld in de kerstvakantie dan andere jaren. "We zien dat de drukte nu echt ligt in de week na de kerstdagen, terwijl het gewoonlijk de eerste week van de kerstvakantie het drukst is."

De bezetting in huisjes en appartementen is volgens Cnossen beter dan in de hotels. "Maar daar kun je ook iets beter op jezelf zijn."