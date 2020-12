Generatie op generatie werken aan Hindelooper erfgoed: hofleverancier Roosje

De familie heeft een bijzondere band met het koninklijk huis. Dat begon bij de aankoop van een prikslee bij Arend Roosje. Koningin Emma kocht in 1892 de prikslee op een beurs in Leeuwarden. Later bestelden ook Wilhelmina en Beatrix meubels bij Roosje. In de periode van Titus Stallman en zijn broer Johan Stallman, die de meubelmaker is, werden er kinderstoelen besteld door, toen nog prins Willem-Alexander en prinses Máxima.

"In 2005 hebben we de stoel zelf gebracht, dat was op 10 juni. De prinsessen hebben alle drie een kinderstoel in een andere kleur gekregen. Afgelopen jaar is de familie met de prinsessen bij ons geweest. Ze waren hier wel anderhalf uur en we hebben ze rondgeleid. Het was op 10 juni 2019. Dat was wel heel toevallig en heel bijzonder. Wij voelden ons echt vereerd."

Toekomst

"Wij kijken positief naar de toekomst. Het is moeilijk, maar wij maken hele bijzondere, grotere meubels", zegt Stallmann. De invulling voor de opvolging is nog wel een vraagteken. "Ik heb neefjes, nichtjes, ik heb twee dochters. Die studeren heel wat anders. Dus ja, ik weet niet hoe dat gaat komen. Eventueel later een vreemde, daar moeten we ook maar eens over nadenken. We hopen dat we nog tijd hebben, maar het is en blijft een uitdaging."