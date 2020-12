Politie neemt bijna 800 kilo vuurwerk in beslag in Lemmer

De politie heeft donderdag in een loods in Lemmer een partij van 779 kilo illegaal vuurwerk in beslaggenomen. De gemeente De Fryske Marren en de milieudienst FUMO had het vermoeden dat er in het gebouw mogelijk vuurwerk opgeslagen lag en schakelden de politie in. Die vond in verschillende bunkers honderden kilo's vuurwerk dat niet aan de veiligheidseisen voldeed.