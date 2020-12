Twee slachtoffers bij ongeluk in Burgum

Het ongeluk gebeurde op de Ridder Huyssen van Kattendijkeweg, vlakbij de rotonde met de Prins Bernhardstraat. In de auto's zaten ook twee jonge kinderen, die zijn volgens de politie niet gewond geraakt. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet duidelijk.

De weg in de richting van Sumar is een tijdje dicht geweest, zodat de politie onderzoek kon doen. Het verkeer kan er inmiddels weer langs.