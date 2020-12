VIDEO: Commissaris Brok kijkt in It Polytburo terug op roerig 2020

Brok liet in de uitzending onder andere weten dat het nodig is dat de Commissaris van de Koning weer voorzitter van de Veiligheidsregio wordt. In het verleden was dat wel het geval, maar tegenwoordig is de burgemeester van de grootste gemeente de baas van de Veiligheidsregio. In Fryslân is dat burgemeester Buma van Leeuwarden. Die is dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de coronamaatregelen.

Op zich lijkt het logisch dat Brok, als vertegenwoordiger van de rijksregering in Fryslân, de coronamaatregelen van het Rijk uitvoert. Brok wijst erop dat de burgemeesters in onze provincie goed werk doen en dat de situatie wat hem betreft niet hoeft worden teruggedraaid.