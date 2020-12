Freedsmerk over de kerstdagen: "Sober en ongezellig, maar ook zonder drukte vanwege eten"

"Sober en ongezellig, maar ook met minder drukte vanwege eten!" Op de vrijdagmarkt bleek dat de meeste mensen wel begrip hebben voor de situatie en zich zullen aanpassen. "Maar het wordt stil, triest en eenzaam. Niet veel aan dus."

Meerdere mensen waren vooral dankbaar: "Wij hebben elkaar nog en eten en drinken in overvloed."

Een koopman, die van zijn handel alleen de mondkapjes mee had genomen, was dankbaar dat zijn ouders er tot nu toe goed doorheen zijn gekomen. "Volgens mij wordt het nu een kwestie van aftellen: iedere maand wordt het een beetje beter. Wij kunnen optimistisch het nieuwe jaar in!"