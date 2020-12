Kerstboodschap GGD Fryslân na recordaantal besmettingen: 'Geef het virus niet door'

GGD neemt vaccinatiepersoneel aan

Op 8 januari moet in Nederland het vaccineren tegen het coronavirus beginnen. Dat is echter veel later dan omliggende landen. "Het wachten was op de vaccinatiestrategie", legt Margreet de Graaf van GGD Fryslân uit. "Iedereen zou worden ingeënt als de groep van 60+ ingeënt was. Maar nu zijn ook de zorgmedewerkers naar voren toe gehaald. De GGD is gevraagd daarin te helpen, terwijl eerst anderen dat zouden doen."

Volgens De Graaf hebben ze in andere landen niet veel voorbereidingstijd genomen en kan dat later problemen opleveren. "In het Verenigde Koninkrijk wordt bijvoorbeeld niet goed geregistreerd. Daar zijn ze gewoon begonnen en daar heb je later veel last van. Je kunt het beter goed en veilig doen dan te snel. Wij beginnen daarom later."

Zesde testlocatie

GGD Fryslân heeft in WTC Expo in Leeuwarden een tweede hal afgehuurd. Hier kunnen naar verwachting vanaf half januari de vaccinaties voor zorgpersoneel beginnen. De ruimte voor vaccinaties is strikt gescheiden van de hal die de GGD deze week in gebruik heeft genomen voor grootschalig testen. Momenteel werft GGD Fryslân medewerkers voor alle werkzaamheden in het vaccinatiecentrum.

Maandag opent in Heerenveen de zesde coronatestlocatie van GGD Fryslân, in een gebouw dat in gebruik was bij het Friesland College.