Harry Oosterman stopt na 16 jaar als burgemeester van Ooststellingwerf

"Het is een persoonlijke keus", zegt Oosterman. "Met pijn in het hart, maar het is goed zo, al is het niet een gemakkelijk besluit geweest."

Zijn termijn zou aflopen op 17 oktober 2023. "Ik maak graag ruimte voor een nieuwe man of vrouw die nieuwe impulsen geeft om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst op te pakken en na de verkiezingen van 2022 met een nieuwe raad en een nieuw college aan de slag gaat."

Duurzaamheid

Oosterman heeft hoogte- en dieptepunten meegemaakt tijdens zijn burgemeesterschap. Als een van de hoogtepunten noemt hij dat het onderwerp duurzaamheid speerpunt van zijn gemeente is geworden, bijvoorbeeld in de vorm van het Biosintrum in Oosterwolde. Ook kwamen de koning en koningin onlangs op bezoek in Ooststellingwerf. "Een mooie dag voor de gemeente en speciaal het Biosintrum, maar ook voor mij natuurlijk."

Aangrijpende gebeurtenissen

Dieptepunten waren er ook. "De afgelopen jaren hebben we meerdere aangrijpende gebeurtenissen meegemaakt in Ooststellingwerf, met groot verdriet voor de betrokkenen. Dat zijn gebeurtenissen die me altijd bij blijven. En ook deze coronatijd is natuurlijk een heel vervelende periode, maar daar komen we weer doorheen."

Oosterman bedankt nu al de inwoners van zijn gemeente en de mensen met wie hij heeft samengewerkt. Hij hoopt op 1 augustus van iedereen afscheid te kunnen nemen. "Niet via het scherm, maar fysiek."